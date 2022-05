Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro afirmou, esta segunda-feira, em discurso na feira de Hannover, que Portugal “é uma referência a nível global” em “soluções de energia”. António Costa convidou os presentes no local a visitarem o “conhecimento” das empresas portuguesas “para a produção de energias renováveis”, incluindo o hidrogénio.

“Temos um ecossistema de inovação dinâmico que atrai centros de desenvolvimento e produtos de todo o mundo”, acrescentou destacando que “nos últimos seis anos” muitas empresas alemãs escolheram Portugal.

O primeiro-ministro sustentou que a participação de Portugal na feira de Hannover, na qual participou como país parceiro, pretende levar para o certame “tecnologias de produção digital, incluindo inteligência artificial e a internet das coisas”.

Frisando que Portugal leva a Hannover o futuro, António Costa deixa um convite: “Convido-vos a todos a unirem-se a nós e a ver com os próprios olhos porque é que Portugal faz todo o sentido. Vamos fazer negócio”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com o slogan “Portugal faz sentido”, a Hannover Messe’22 -– considerada a maior feira de indústria do mundo –- começou no domingo e termina na quinta-feira, tendo escolhido Portugal como país parceiro para a edição deste ano. O chefe de Governo já tinha referido que o país pretendia “construir o futuro da cooperação industrial“.