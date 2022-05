Uma equipa de resgate encontrou esta segunda-feira os destroços do avião de passageiros que desapareceu no Nepal no domingo, informou um responsável militar.

“Uma equipa de resgate localizou os destroços do avião e partilhou uma foto. Outras equipas foram enviadas para o local para que possamos obter mais detalhes“, disse o porta-voz do exército nepalês, Narayan Silwal.

O avião, com mais de 20 pessoas a bordo, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido numa zona montanhosa do Nepal, entre Pokhara e Jomsom.

É uma rota popular entre os estrangeiros que fazem caminhadas nos trilhos das montanhas e também entre peregrinos indianos e nepaleses que visitam o templo de Muktinath.