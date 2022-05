Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A escalada que levou os combustíveis para preços nunca vistos a partir de março deste ano não travou a receita fiscal com o principal imposto cobrado pelo Estado, o ISP. Antes pelo contrário, a receita mensal do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) não só cresceu em março e abril, face a 2020 e 2021, mas também registou um crescimento face a 2019. Este foi o último ano em que a economia e a receita fiscal não sentiram, neste período, o efeitos do confinamento causado pela pandemia.

Os dados da execução orçamental mostram que, até abril, a receita do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) cresceu 23,9% face aos primeiros quatro meses de 2021, o que representa mais 217 milhões de euros. Mas este período de 2021 foi o mais afetado pelo confinamento, cujas regras só começaram ser aliviadas no final de abril. O ano de 2020 também é atípico para comparações. Há um efeito da pandemia a partir de março, quando houve o primeiro confinamento, mas a receita do ISP vinha inflacionada de janeiro em mais de 200 milhões de euros porque, explica a síntese da Direção-Geral do Orçamento, a tolerância de ponto dada na passagem do ano fez com que parte do imposto sobre os combustíveis consumidos em dezembro fosse apenas contabilizado em janeiro.

