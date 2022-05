Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou a existência de mais 22 casos de infeção humana por varíola dos macacos em Portugal, o que totaliza 96 casos desde o início da presença do vírus em território nacional.

No comunicado de balanço enviado às redações, as autoridades de saúde revelam que a maioria das infeções ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. Até ao momento todas as infeções confirmadas são em homens entre os 20 e os 61 anos, a maioria com menos de 40 anos.

Os casos identificados até ao momento mantêm-se em acompanhamento clínico e, segundo a DGS, encontram-se estáveis. A DGS informa ainda que os inquéritos epidemiológicos estão a ser analisados para “avaliação do surto a nível nacional e internacional”.

As primeiras infeções por varíola dos macacos foram confirmadas em Portugal no dia 18 de maio, quando cinco casos foram reportados na região de Lisboa e Vale do Tejo, todos identificados em consultas abertas de infeções sexualmente transmissíveis e com a primeira sinalização a 3 de maio.