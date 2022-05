Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira, alegadamente após ter sido esfaqueado na rua Morais Soares, em Lisboa, avança a CNN Portugal.

A vítima terá sido golpeada com uma arma branca na sequência de uma discussão à porta de um prédio nesta rua do centro de Lisboa. Por se tratar de um homicídio, o caso foi entregue à Polícia Judiciária, que está desde as primeiras horas da manhã no local do crime.

Apesar de as suspeitas apontarem para um homicídio com arma branca, ainda não foram feitas detenções. O alerta foi dado por volta das 03h30.