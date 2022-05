Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Casos de racismo, episódios brutais de violência entre claques, uma garrafa atirada da bancada contra Payet enquanto o avançado se preparava para cobrar um pontapé de canto e até um chocante cântico sobre a morte de Emiliano Sala. Na última época, França tem sido o epicentro das cenas menos bonitas a que o futebol europeu tem assistido. E o fim da temporada foi também o culminar de tudo isso.

Este domingo, o St-Étienne perdeu com o Auxerre na segunda mão do playoff de acesso à Ligue 1, nas grandes penalidades, e foi despromovido ao segundo escalão do futebol francês. Logo após o apito final no Stade Geoffroy-Guichard, os adeptos do St-Étienne invadiram o relvado e iniciaram momentos de autêntica barbárie, com agressões a seguranças, elementos da polícia e até a jogadores das duas equipas. De acordo com o primeiro relatório da autarquia de Loire, 17 adeptos, 14 polícias e dois jogadores ficaram feridos, sendo que a maioria sofreu ferimentos ligeiros mas alguns tiveram mesmo de receber tratamento hospitalar.

Um grupo de cerca de 20 adeptos conseguiu mesmo entrar nas instalações do estádio e invadir a sala de imprensa, onde já estava a decorrer a conferência de Jean-Marc Furlan, treinador do Auxerre. Os jogadores refugiaram-se nos balneários, protegidos por segurança privada, enquanto que no relvado a multidão deflagrava enormes quantidades de pirotecnia. A invasão de campo só terminou com a intervenção mais musculada da polícia, que utilizou gás-pimenta para dispersar os adeptos. Nas garagens, porém, os carros dos jogadores ainda foram vandalizados.

As comitivas de St-Étienne e Auxerre só conseguiram deixar o estádio já depois da meia-noite, sob escolta policial — sendo que estes últimos nem sequer tiveram oportunidade para festejar a subida à Ligue 1. Em comunicado, o St-Étienne já condenou tudo o que aconteceu. “Apesar do dispositivo de segurança excecional e reforçado, composto por quase 500 agentes, muitos adeptos invadiram o relvado depois do apito final do jogo contra o Auxerre. Alguns cometeram atos de violência para com os atores do jogo, os seguranças e a polícia. O clube condena veementemente estes atos, oferece apoio total aos afetados e vai iniciar os procedimentos legais necessários”, pode ler-se na nota divulgada ainda ao final da noite deste domingo.

Entretanto, o Comité de Disciplina da Ligue 1 já abriu um inquérito a tudo o que aconteceu e existe a possibilidade de, até porque os adeptos do St-Étienne são reincidentes, o clube ser punido com perda de pontos no início da próxima temporada.