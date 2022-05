Jornalista francês morre durante operação de resgaste na região de Lugansk

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jornalista francês Frédéric Leclerc-Imhoff do canal de televisão BFM TV morreu durante uma operação de resgate perto da cidade de Severodonetsk, avançou esta segunda-feira o governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai.

⚡️Russians shot at evacuation vehicle, killed French journalist Frédéric Leclerc Imhoff⚡️ pic.twitter.com/jo07fijfop — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) May 30, 2022

Estilhaços perfuraram a blindagem do carro, provocando uma ferida fatal no pescoço de um jornalista francês acreditado, que estava a fazer um trabalho sobre a retirada de civis”, citado pela Sky News.

O repórter viajava num veículo blindado de evacuação que transportava dez civis quando “ficou sob fogo inimigo”, de acordo com Serhiy Gaidai.

Imagens reveladas no Twitter pela televisão bielorrussa Nexta mostram o que se acredita ser a vítima do ataque deitada ao lado da viatura — este conteúdo pode ferir os espectadores mais sensíveis — e, além disso, como se pode ver abaixo, o vidro do carro que retirava civis ucranianos após ter sido atingido.