Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 96.º dia do conflito

Passaram-se 96 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro. O foco do ataque russo continua em Severodonetsk, no oblast de Lugansk. O governador dessa região afirma que dois civis foram mortos e cinco ficaram feridos esta segunda-feira.

A Rússia perdeu 39 militares na região de Sumy, no leste da Ucrânia, onde continuam os combates. Segundo as forças ucranianas, as unidades de mísseis de Kiev conseguiram destruir cinco drones russos, dois mísseis de cruzeiro e um depósito de munições da Rússia.

Esta segunda-feira, os líderes da União Europeia reúnem-se em Bruxelas para tentar ultrapassar o impasse em torno do embargo ao petróleo russo. Mas chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, já disse esperar que seja alcançado um acordo “esta tarde”.