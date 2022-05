O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta segunda-feira a “morte prematura” do ex-vice-presidente da Câmara de Coimbra Carlos Cidade e enviou as condolências à família e ao município.

“O Presidente da República lamenta morte prematura de Carlos Cidade e envia à Família e ao Município de Coimbra as mais sentidas condolências”, refere uma nota publicada no site da Presidência da República.

Na nota, a Presidência da República lembra que Carlos Cidade era vereador desde 2009 e foi vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra entre 2013 e 2021, “tendo dedicado grande parte da sua vida à participação política e ao desenvolvimento do Município de Coimbra”.

Carlos Cidade era atualmente vereador socialista (sem pelouros atribuídos) da Câmara de Coimbra, tinha 63 anos e morreu no domingo num hospital da cidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a página do município na Internet, Carlos Cidade era membro da Comissão Nacional e da Comissão Política Distrital de Coimbra do PS, tendo ainda presidido em mandatos sucessivos à Comissão Política Concelhia.

Em dezembro, Carlos Cidade demitiu-se da liderança local do partido na sequência da escolha dos candidatos a deputados do PS por Coimbra às legislativas de janeiro, processo em que foi preterido e cuja lista seria encabeçada pela ministra da Saúde, Marta Temido, tal como nas eleições de 2019.

O autarca era licenciado em Direito pelo Instituto Superior Bissaya Barreto, de Coimbra.

Pós-graduado em Direito do Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, exercia a atividade profissional no Departamento Jurídico da Águas do Centro Litoral, ainda de acordo com o ‘site’ da autarquia.

Entre outros cargos públicos, no plano autárquico, exerceu igualmente as funções de adjunto e de chefe de gabinete do então presidente da Câmara de Coimbra Manuel Machado, entre 1994 e 2002.

Antigo militante do PCP, do qual se afastou na década de 1990, Carlos Cidade exerceu também funções de dirigente sindical da CGTP, entre 1980 e 1993, tendo assumido a coordenação da União dos Sindicatos de Coimbra (USC) durante vários anos.