O BMW M240i xDrive, o Honda Civic Type R e o VW Golf R figuram entre as propostas mais rápidas e divertidas de conduzir do mercado, para os que limitam o investimento à fasquia de 60.000€ a 70.000€. A potência dos seus motores varia entre os 374 cv do BMW e os 320 cv do Honda e do Volkswagen, mas a realidade é que o peso do coupé de três volumes alemão ronda os 1765 kg, o que o torna bem mais pesado do que os 1551 kg do VW e os 1395 kg do Honda, o que certamente equilibrará a vantagem inicial do M240i. Daí a curiosidade em conhecer os resultados do comparativo organizado pela Carwow, para determinar qual é o mais rápido.

A mecânica favorece o M240i, não só pela potência como pela força (500 Nm de binário, contra 420 Nm do VW e 400 Nm do Honda), mas também pela nobreza e sofisticação, uma vez que o BMW recorre a uma unidade com três litros e seis cilindros, contra motores com dois litros e quatro cilindros dos concorrentes. Depois há ainda a vantagem dos modelos equipados com tracção integral, com as quatro rodas do BMW e do VW a ajudarem no momento do arranque, quando comparadas com as duas rodas motrizes do Honda que, contudo, é claramente mais leve.

O vídeo mostra como o peso não ajuda, mas está longe de ser o elemento mais importante, uma vez que a maior capacidade de tracção e a potência mais elevada fazem maravilhas. No arranque parado do ¼ de milha (0-402 metros), o BMW despacha a concorrência em 12,4 segundos, com o VW a ser o segundo mais rápido a curta distância (12,7 segundos) e o Honda a ficar mais atrás, com 14,2 segundos.

O arranque com partida lançada a 80 km/h vê o BMW voltar a ser o mais rápido nas duas tentativas, independentemente do modo de condução ser mais “calmo” ou mais desportivo. Honda e VW trocam entre si de posições, com o Type R a ser o segundo mais rápido no modo mais “calmo”, para o Golf R bater o rival japonês no modo mais desportivo.

Na capacidade de travagem, é finalmente a vez de o carro mais leve brilhar, pois o Honda necessitou de menos espaço para parar, quando a circular a 160 km/h. BMW e VW ficaram iguais em termos de registos.