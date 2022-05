No seu discurso no feriado do Memorial Day, o Presidente dos Estados Unidos da América não esqueceu a guerra “de agressão” travada “mais uma vez” pela Rússia. Joe Biden apontou aqueles que considera serem os dois objetivos do Kremlin: extinguir “a liberdade e a democracia”, assim como “a cultura e a identidade da Ucrânia”.

Our memorial to fallen heroes must not be just a day when we pause and pray.

It must be a daily commitment to act. To come together. To be worthy of the price that was paid. pic.twitter.com/YV2zs4e1tf

— President Biden (@POTUS) May 30, 2022