Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na capital espanhola, nos últimos anos, Thibaut Courtois tem tido o rótulo de patinho feio: no Atl. Madrid, por estar agora no Real Madrid; no Real Madrid, por ter estado antes no Atl. Madrid. Depois da extraordinária exibição na final da Liga dos Campeões, porém, o guarda-redes conquistou definitivamente os adeptos merengues — e afastou definitivamente os adeptos colchoneros.

Na última madrugada, a placa com o nome do jogador belga que estava no chamado Paseo de Leyendas junto ao Wanda Metropolitano foi arrancada. Courtois, que representou o Atl. Madrid durante três temporadas por empréstimo do Chelsea, era um dos nomes que constava no mural que o clube criou para incluir todos aqueles que cumpriram pelo menos 100 jogos pelos colchoneros. A partir desta terça-feira, contudo, a placa do guarda-redes já não está no sítio onde sempre esteve.

Thibaut Courtois' plaque on Atletico Madrid's "walk of legends" has been removed ???? pic.twitter.com/25j7WLK3Qz — ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2022

O tema da placa de Courtois surgiu nos últimos dias no universo do Atl. Madrid depois da conferência de imprensa de antevisão da final da Liga dos Campeões em que o belga participou. Aí, ao lado de Carlo Ancelotti e Marcelo, recordou a final de Lisboa entre o Real Madrid e o Atl. Madrid, em 2014 — onde participou e perdeu enquanto guarda-redes da equipa de Simeone. “Agora estou do lado bom da história”, disse Courtois, numa frase que incendiou a massa associativa colchonera.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já esta segunda-feira, o presidente do Atl. Madrid havia sido questionado sobre a placa de homenagem ao jogador. “Se quiserem tirar a placa de Courtois vão lá com uma picareta e uma pá e tirem-na”, disse Enrique Cerezo, numa ideia que alguém claramente adotou. Entretanto, já depois de surgir a notícia, Courtois respondeu da forma mais simples nas redes sociais: publicou uma fotografia onde surge com o troféu da Liga dos Campeões conquistado no passado sábado e escreveu “Hala Madrid”.