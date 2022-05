A frota portuguesa capturou 185.417 toneladas de pescado em 2021, o que representou um acréscimo de 13,2% na produção da pesca nacional, face ao ano anterior, indicou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aumento global do volume de pesca “derivou exclusivamente” do maior volume de capturas em águas nacionais (+24,8%), uma vez que as capturas em pesqueiros externos diminuíram 16,6%, face a 2020, segundo as “Estatísticas da Pesca – 2021”.

O pescado transacionado em lota, por seu turno, gerou uma receita de 335,044 milhões de euros no ano passado, o que correspondeu a um aumento de 27,8% relativamente ao ano anterior.

Quanto ao volume de descargas de pescado efetuado pelas OP — Organizações de Produtores da pesca do Continente –, a publicação assinala que se observou um aumento de 30,6% face a 2020, resultante sobretudo da maior descarga de sardinha (+85,4%), carapau (+46,6%), sarda (+44,1%) e outras espécies (+25,0%).

Em 2021, as OP tiveram 2.059 embarcações associadas (1.999 em 2020), correspondentes a 52,9% do total de embarcações licenciadas em Portugal, realça o INE, adiantando que o preço médio anual do pescado fresco ou refrigerado descarregado no ano passado diminuiu 0,8%, passando de 2,30 euros/quilograma em 2020 para 2,28 euros/quilogramas.