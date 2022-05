A Covilhã vai receber no sábado a primeira marcha pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+ (Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli, Não-binárias e mais), com o objetivo de lutar por uma sociedade que respeita as diferenças de cada pessoa.

A iniciativa está marcada para as 15h00, com início no Jardim da Goldra, e é organizada pelo grupo “Covilhã a Marchar”.

“Esta é a primeira marcha em toda a região e pretende trazer, também para esta parte do interior, a visibilidade para uma diversidade que já existe, mas que muitas vezes é reprimida”, informa a organização em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O grupo explica ainda que pretende promover o debate público sobre o tema e “mostrar solidariedade internacional com quem vive em países onde a orientação sexual, a identidade e expressão de género é criminalizada”.

Entre os objetivos está também o de “reivindicar alterações na sociedade portuguesa, seja no combate ao conservadorismo ou na reivindicação de políticas públicas de saúde, educação, justiça e coesão territorial que deem respostas concretas à comunidade LGBTQIAP+”.

O grupo lançou ainda um “manifesto convocatório”, que já conta com mais de 150 subscritores, entre os quais 35 associações.

De acordo com a informação, o documento poderá ser assinado até ao momento em que a marcha tenha início.