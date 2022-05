Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) autorizou na passada sexta-feira, dia 27 de maio, o deputado e vice-presidente da bancada do PSD na Assembleia da República Paulo Rios de Oliveira a assistir ao parto da mulher, apesar de ela ter testado positivo ao SARS-CoV-2 à chegada à maternidade e de, garante o Jornal de Notícias, que esta terça-feira avança a notícia, não ser essa a prática corrente na unidade, que não tem permitido que grávidas infetadas sejam acompanhadas no parto.

De acordo com o jornal, no processo da parturiente ficou registado que a entrada do acompanhante foi permitida por “entidades superiores”. Alberto Caldas Afonso, o diretor do CMIN, deu ao JN uma justificação diferente e garantiu que o centro “permite o acompanhamento de mulheres positivas durante o parto” mas apenas quando há condições logísticas e de proteção, facto que se terá verificado na passada sexta-feira, tendo o casal sido alojado num quarto de isolamento para evitar o risco de contágio.

Ao jornal, Paulo Rios de Oliveira, que dois dias antes tinha sido notícia do Observador por se deslocar num carro da Assembleia da República, com motorista do grupo parlamentar do PSD, a um comício de Luís Montenegro em Penafiel, explicou que tanto ele como a mulher tinham estado positivos e recuperado da Covid-19 há cerca de 20 dias — e garantiu que, apesar de ela não ter comunicado a infeção à Direção-Geral da Saúde, ambos cumpriram o período de isolamento. “Quando explicámos que tínhamos tido Covid há uns dias, foi-me autorizado o acompanhamento, só por essa circunstância”, disse o deputado.

Justamente no dia do parto, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, a que pertence o Centro Materno Infantil do Norte, aprovou normas internas para o Serviço de Obstetrícia a permitir a presença do acompanhante no parto.