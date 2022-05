Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um ataque aéreo das tropas de Moscovo atingiu uma fábrica de produtos químicos em Severodonetsk, esta terça-feira, anunciou o governador da região de Lugansk. “Os racistas atingiram um tanque com ácido nítrico numa fábrica de produtos químicos”, escreveu Serhiy Haidai no Telegram.

“Não saiam do vosso esconderijo!“, alertou o autarca, recordando os potenciais efeitos nocivos dos gases tóxicos libertados nos arredores da fábrica para a saúde pública. “O ácido nítrico é perigoso se inalado, ingerido ou se entrar em contacto com a pele e as membranas mucosas. Os vapores ácidos têm graves consequências para as vias respiratórias”, detalhou. A “perda da visão” é outra possível consequência.

Caso os residentes desta cidade do leste da Ucrânia decidam ou precisem de sair dos abrigos, devem usar “máscaras de gás para se protegerem contra vapores e névoas”.

Não é, para já, conhecido se o ataque provocou feridos.

Num vídeo de um combatente das Forças Armadas da Ucrânia, partilhado no Twitter pela televisão bielorrusa Nexta, é possível ver a grande nuvem de fumos tóxicos de tons avermelhados.

A fighter of the Armed Forces of #Ukraine filmed a cloud of nitric acid, which was formed after the Rashists shelling of the chemical plant in #Severodonetsk. pic.twitter.com/BK15WZrhth — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2022

“Inferno”. Foi esta a palavra escolhida pelo governador de Lugansk para caraterizar a vida das pessoas que ainda estão em Severodonetsk– não há água, luz ou eletricidade e os constantes bombardeamentos impedem a entrada de ajuda humanitária. “As nossas crianças estão a morrer. Os russos estão a bombardear as escolas onde as pessoas estão escondidas (…) destruíram todos os nossos hospitais”, lamentou à Sky News.

E prosseguiu: “Os ataques são tão intensos que as pessoas têm de enterrar os seus vizinhos algures nos seus quintais. Às vezes os bombardeamentos acontecem durante os enterros”.

As forças de Moscovo controlam atualmente cerca de 70% de Severodonetsk, especificou Handai na mesma entrevista à emissora britânica. Por seu turno, num balanço feito no Telegram, admitiu que “a infraestrutura crítica da cidade foi destruída em quase 100% e 90% do parque habitacional foi danificado”.

Apesar da elevada percentagem referente ao controlo russo, Severodonetsk “não está cercada”, ressalvou.