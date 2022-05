Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São já 28 os deputados conservadores que entregaram cartas em que pedem a demissão de Boris Johnson. Ainda assim, o número pode ser mais alto — e se chegar aos 54 deputados ficam reunidas as condições para começar o processo que pode levar à saída de Johnson.

Por partes. Esta terça-feira, a imprensa britânica noticiou que mais um deputado do Partido Conservador entregou uma carta a pedir a demissão de Johnson. Ora, o deputado John Stevenson, do círculo de Carlisle, que veio dizer-se “profundamente desapontado” com o desrespeito pelas restrições pandémicas durante as festas que aconteceram na residência oficial do primeiro-ministro (o escândalo “partygate“), torna-se assim o 28º deputado dos tories a tomar a mesma decisão.

