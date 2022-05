Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

A reunião marcada para eleger o candidato a novo juiz do Tribunal Constitucional, António Almeida Costa, acabou sem eleição: Almeida Costa não conseguiu reunir dois terços dos votos dos juízes e acabou chumbado, apurou o Observador.

“Informo que o processo de cooptação relativo ao nome proposto foi concluído sem que se tenha procedido à cooptação”, diz ao Observador fonte oficial do Tribunal Constitucional. No entanto, a mesma fonte adianta que “a cooptação será retomada em breve”.

O processo tem sido marcado pela polémica à volta da sua opinião sobre a interrupção voluntária da gravidez e a liberdade de imprensa. António Almeida Costa é candidato a ocupar o lugar de Pedro Machete, que está de saída, como juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e precisaria de sete dos dez votos dos juízes eleitos (além dos três cooptados) para ser escolhido.

Não é, assim, ainda o ponto final num processo que marcou a história do Constitucional, após ter sido quebrado pela primeira vez a confidencialidade inerente ao processo cooptação. Soube-se que três juízes conotados com a ala esquerda do TC (Mariana Canotilho, Assunção Raimundo e António Ascensão Ramos) manifestaram a sua oposição, quebrando uma prática seguida desde 1982 que confere o direito a cada ala político-ideológica a indicar um juiz sempre que um membro da sua ala se reforma.