Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um médico foi condenado a 30 dias de prisão efetiva e um ano de prisão domiciliária por vender kits médicos com hidroxicloroquina e garantir que os mesmos representavam a “cura” para a Covid-19. O caso aconteceu nos EUA e a sentença foi anunciada na sexta-feira.

Jennings Ryan Staley enviou emails aos clientes da sua empresa, Skinny Beach Med Spa, entre março e abril de 2020, a dizer que a hidroxicloroquina estava incluída nos seus “kits de tratamento”. Por esta altura, o medicamento estava a esgotar no mercado por elevada procura.

O médico começou a ser investigado pelo FBI depois de as autoridades norte-americanas terem sido contactadas por clientes que suspeitaram da veracidade dos emails do profissional de saúde. No final de março de 2020, um agente infiltrado fez-se passar por cliente de Jennings Ryan Staley.

O médico terá dito ao agente que a hidroxicloroquina era uma “bala mágica” e uma “cura fantástica” que manteria alguém imune à Covid-19 durante pelo menos seis semanas. Jennings Ryan Staley afirmou ainda que o vírus “desaparecia literalmente em horas” depois de uma pessoa tomar o medicamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo um tribunal da Califórnia, revelou ainda que pretendia contrabandear o medicamento através de um fornecedor da China. Este iria enviar o fármaco, em pó, dentro de um barril supostamente de “extrato de batata doce”,

No pico da pandemia, antes de as vacinas estarem disponíveis, este médico tentou lucrar com o medo dos pacientes”, afirmou um procurador norte-americano. “Ele abusou da sua posição de confiança e fragilizou a integridade de todos os profissionais de saúde.”

A hidroxicloroquina, segundo o Infarmed, está indicada no tratamento da malária e de doenças auto-imunes. Não é certo, contudo, que este medicamento seja eficaz no combate e prevenção da Covid-19.

O médico declarou-se culpado em julho de 2021, e foi agora condenado a um mês de prisão efetiva e um ano de prisão domiciliária, além de ter de pagar 10 mil dólares de multa — cerca de 9,3 mil euros. A sua licença foi temporariamente suspensa.