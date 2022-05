O ministério da educação da China ordenou a retirada de um manual escolar estatal de circulação, depois de terem sido encontradas várias imagens com conteúdo considerado nas redes sociais chinesas como “inapropriado”.

Segundo o The Guardian, o manual de matemática contém imagens de pessoas com caras distorcidas, onde os rapazes são retratados a apalpar os seios da raparigas, e com uma das crianças a exibir o que aparenta ser uma tatuagem na perna. Noutra das imagens, um rapaz parece vestir um conjunto de roupa que se assemelha às cores da bandeira norte-americana.

#China 's Ministry of Education said it has ordered rectification and will launch an examination of all the textbooks for primary and middle school students, after reports of inappropriate illustrations on a math textbook from its in-house publisher triggered a public outcry. pic.twitter.com/lBF8gxaVMN

O Ministério da Educação chinês anunciou, ainda segundo o jornal britânico, que vai rever todos os manuais escolares, desde o ensino primário ao ensino secundário, “para garantir que os manuais aderem à orientação política e de valores correta, à promoção da excelência da cultura chinesa e que se enquadram na estética habitual do público“.

A set of Chinese textbooks were pulled from schools after its illustrations were criticized for being ugly, pornographic and covertly pro-American.

The books, published by a state-owned Chinese educational publisher, went viral on China’s Weibo platform https://t.co/jQTMZ7zPTR pic.twitter.com/xr1LFK2m1f

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 27, 2022