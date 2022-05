Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após seis meses de paragem forçada devido à guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a seleção ucraniana de futebol voltará a disputar uma partida oficial, esta quarta-feira, frente à Escócia, em Glasgow. Um jogo apelidado pelo selecionador ucraniano, Oleksandr Petrakov, citado pelo ABC, como o encontro “mais importante da história da Ucrânia”.

O jogo desta quarta-feira faz ainda parte da fase final de qualificação para a o Mundial2022 no Quatar e irá decidir o adversário do País de Gales, do avançado Gareth Bale, na disputa pela última vaga para o torneio.

Falei com cada um deles para lhes perguntar onde está a sua família, como estão agora os seus pais, mães, esposas, filhos. Antes, quando havia paz, falávamos apenas de futebol. Mas agora, por exemplo, temos um massagista cujo pai esteve em Mariupol e ainda não há notícias dele. Muitos pais de futebolistas aderiram ao exército. É por isso que temos de treinar e falar sobre futebol, mas também sobre esta situação”, confessou o selecionador ucraniano Oleksandr Petrakov ao El País.

O espírito da seleção de que não se trata apenas de um jogo de futebol mas sim de uma missão para honrar o nome de seu país parece contaminar toda a seleção. “Muitas pessoas escrevem-nos no Instagram a torcer por nós”, contou o médio do Dnipro, Oleksandr Pikhalyonok. “Têm que ir ao Mundial, para nos alegrar”, pedem aos atletas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com poucas oportunidades para se prepar fisicamente para o encontro frente ao País de Gales, a seleção da Ucrânia conseguiu realizar três jogos amigáveis no último mês, contra o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, o Empoli, da Itália, e o Rijeka, da Croácia.

Ainda assim, e apesar destes encontros, Petrakov só conseguiu ter o plantel completo à disposição recentemente, quando o guarda-redes Andriy Lunin, ao serviço do Real Madrid na final da Liga dos Campeões, se apresentou na Eslovénia, onde a equipa ucraniana se encontra em estágio.

O jogo entre Escócia e Ucrânia realiza-se esta quarta-feira no Hampden Park, em Glasglow, às 19h45(horário de Lisboa).