O Parlamento timorense congratulou-se esta segunda-feira pela decisão do papa Francisco de elevar a cardeal, em agosto, o atual arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva.

“O anúncio da nomeação como cardeal de D. Virgílio do Carmo da Silva, por Sua Santidade, o Papa Francisco, no dia 29 de maio, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, é uma alegria para todos os timorenses e um momento que engrandece o nome e a história de Timor-Leste”, refere o voto de congratulação, aprovado por unanimidade.

Salesiano, congregação de que foi Superior Provincial em Timor-Leste, Virgílio do Carmo da Silva, de 54 anos, foi ordenado bispo, em 19 de março de 2016, e nomeado primeiro arcebispo de Díli, em 11 de setembro de 2019.

Além de Virgílio do Carmo da Silva, vão ser criados cardeais mais 20 clérigos, entre os quais o arcebispos brasileiros Leonardo Steiner (Manaus) e Paulo Cezar Costa (Brasília).

Entre os cardeais que vão ser criados, no consistório marcado para 27 de agosto, conta-se também o nome de Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcebispo de Goa e Damão, na Índia.

“Nos cargos em que tem servido, D. Virgílio do Carmo da Silva distingue-se pela sua humildade, saber e espírito conciliador“, refere o parlamento timorense.

“A elevação de D. Virgílio do Carmo da Silva a cardeal constitui um reconhecimento da sua personalidade e qualidades humanistas, mas também da presença e importância da Igreja Católica na sociedade timorense ao longo da nossa história”, sublinha.