A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem suspeito de ter tentado matar, com recurso a uma arma de fogo, um homem no Porto, em junho de 2021, após desentendimentos ocorridos entre ambos, anunciou esta terça-feira aquela polícia.

Em comunicado, a PJ refere que a tentativa de homicídio qualificado ocorreu ao final da tarde de 26 de junho do ano passado, “em retaliação por um desentendimento ocorrido dias antes entre a vítima” e o agora detido.

Segundo a polícia, o suspeito, de 22 anos, e um amigo, que foi detido a 4 de abril, “surpreenderam a vítima, altura em que foram efetuados disparos de arma de fogo que a atingiram” numa perna.

O suspeito, já com antecedentes criminais por crimes de tráfico de estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.

O alegado coautor do crime, de 24 anos e detido em abril, aguarda o desenvolvimento do processo sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de apresentações semanais num posto policial.