A Toyota, o maior construtor de veículos do mundo, e a Stellantis, o maior fabricante europeu de veículos comerciais, voltam a dar as mãos. Não é a primeira vez que estes dois gigantes se aliam para a produção de veículos destinados a transportar carga, ainda que existam igualmente versões de passageiros, com a Stellantis a vender a sua vasta experiência neste campo. Até aqui produziu o Proace City e o Proace, respectivamente o furgão compacto e o furgão da gama média com imagem do construtor japonês, mas idênticos às propostas da Citroën, Fiat, Opel e Peugeot.

O novo veículo comercial é consideravelmente maior e com maior capacidade e volume de carga do que os já conhecidos Proace City e Proace, partilhando plataforma e mecânicas com os Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano e Peugeot Boxer. Com versão standard e longa, o maior dos comerciais da Toyota poderá oferecer comprimentos entre 4,9 e 5,4 metros, mais de 9 m3 de volume de carga e 3500 kg de peso bruto.

A possibilidade de aceder aos furgões comerciais da Stellantis permitirá igualmente à Toyota usufruir das versões eléctricas destes mesmos veículos de carga, sendo que o grupo que juntou franceses, italianos e norte-americanos possui uma das mais curiosas e eficazes tecnologias para comerciais eléctricos do mercado. Isto porque montam uma bateria mais pequena do que o normal, mas que é recarregada por uma célula de combustível a hidrogénio para as deslocações, de forma a incrementar a autonomia e a proporcionar um abastecimento mais célere.

O novo comercial da Toyota, irmão dos Jumper, Ducato, Movano e Boxer, surgirá no mercado em meados de 2024, sendo produzido nas instalações da Stellantis em Gliwice, na Polónia, bem como em Atessa, em Itália. O furgão japonês exibirá a grelha e o emblema do construtor nipónico e será comercializado pela sua rede, segundo a sua estratégia.