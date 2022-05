Três homens ficaram nesta segunda-feira desalojados na sequência de um incêndio na sua habitação em Redondo, no distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta foi dado às 21h04, tendo a casa, situada na Rua do Lagar, ficado sem condições de habitabilidade. Segundo a mesma fonte, os três homens vão ser realojados através do Serviço Municipal de Proteção Civil de Redondo, numa casa da Câmara Municipal.

Foram mobilizados para o local oito operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos bombeiros de Redondo e da GNR.