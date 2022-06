Mais de 250 pessoas foram resgatadas na última noite e madrugada, em águas próximas da costa de Espanha, quando seguiam em embarcações precárias, anunciaram esta quarta-feira as autoridades espanholas.

Quatro embarcações localizadas perto das ilhas de Lanzarote e Fuerteventura, no arquipélago das Canárias, levavam a bordo 217 pessoas, entre elas, oito menores, segundo fontes dos serviços de emergência de Espanha citadas pela agência de notícias EFE. De acordo com as mesmas fontes, cinco destas pessoas foram levadas para hospitais: dois menores e três mulheres, uma delas, grávida.

Uma quinta embarcação foi localizada durante a madrugada no Estreito de Gibraltar, no sul de Espanha continental, com 38 homens a bordo, disseram à EFE fontes do Salvamento Marítimo, a entidade espanhola responsável pelas operações de busca e socorro no mar.

Todas as 38 pessoas deste grupo foram levadas para o porto de Algeciras em aparente bom estado de saúde, segundo as mesmas fontes.