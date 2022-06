A capitania do Porto do Funchal cancelou esta quarta-feira o aviso de agitação marítima forte emitido na segunda-feira para a orla costeira da Madeira.

A autoridade marítima regional já havia também cancelado um outro aviso de mau tempo que esteve em vigor durante dois dias.

“Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”, insta a capitania na mesma informação.