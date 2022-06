Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Até ao momento foram confirmados 119 casos de infeção pelo vírus Monkeypox em Portugal, informou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se de um aumento de 19 casos em relação ao dia anterior.

A maioria das infeções foram notificadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. Todos os casos confirmados são em homens, entre os 20 e 61 anos. A maioria tem menos de 40 anos, indicou a DGS.

Os casos identificados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) “mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis”, disse o organismo.

“A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional. A DGS continua a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias”, afirmou ainda a DGS.

Os primeiros casos de Monkeypox em Portugal foram confirmados a 18 de maio pela DGS.