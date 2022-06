Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher norte-americana pode vir a ser condenada por homicídio depois de a sua filha de 10 anos ter disparado fatalmente sobre uma vizinha com quem a mãe estaria a discutir.

De acordo com a WIFR, pertencente à CBS News, o caso acorreu segunda-feira, no Estado da Florida, durante as celebrações do Memorial Day. Lakrisha Isaac, de 31 anos, estava supostamente embriagada quando agrediu Lashun Rodgers, de 41 anos.

Depois de as duas entrarem em confronto físico, Lakrisha Isaac terá dado uma mala — que continha um revólver no seu interior — à filha. Esta disparou fatalmente duas vezes contra Rodgers.

Lakrisha Isaac está acusada de homicídio por negligência e negligência parental. A filha foi, entretanto, colocada sob a tutela do Estado, não sendo ainda certo se a menor enfrentará algum tipo de acusação.