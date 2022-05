O funeral do ex-presidente de São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho foi adiado para sábado com alteração do local do enterro, que será no cemitério de Santana, segundo as autoridades.

A alteração foi anunciada pela Assembleia Nacional através de uma nota na rede social Facebook, na qual se refere que a data inicial da chegada do corpo do ex-chefe de Estado são-tomense foi alterada de quinta para sexta-feira.

A nota indica também que a “data de enterro foi posteriormente alterada para sábado, dia 4 no cemitério de Santana”, sem explicar o motivo da alteração do local do enterro que estava previsto para sexta-feira às 16:00 locais (mais uma hora em Lisboa) no cemitério do Alto de São João, na capital são-tomense.

A embaixada de São Tomé e Príncipe em Lisboa anunciou esta terça-feira “que todos os serviços da embaixada estarão encerrados” na quarta-feira “por ocasião das exéquias fúnebres do ex-presidente da República” Evaristo Carvalho, que decorrerá na Basílica da Estrela, a partir das 11:00.

No domingo, o Governo de São Tomé decretou cinco dias de luto nacional para “prestar tributo” a Evaristo Carvalho, de 80 anos, que morreu em Lisboa no dia 28 vítima de doença prolongada.