O futebolista internacional galês Gareth Bale assumiu, esta quarta-feira, a saída do Real Madrid, em fim de contrato, declarando ter sido “uma honra” representar o clube “merengue”, na sua página da rede social Twitter.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD

— Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022