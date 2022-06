O chefe do Governo de Macau disse esta quarta-feira que o território vai aliviar gradualmente as restrições pandémicas devido ao controlo da Covid-19 no interior da China.

Ho Iat Seng afirmou que “na sequência do abrandamento da situação epidémica no interior da China, nos últimos dias, é de esperar que as restrições de prevenção e controlo da pandemia nas fronteiras venham a ser relaxadas, gradualmente, o que poderá contribuir para a recuperação económica de Macau, de acordo com um comunicado das autoridades.

O líder do executivo de Macau falava num encontro com o novo diretor do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Macau.

O governante reuniu-se com Zheng Xincong, até aqui diretor-adjunto no Gabinete de Ligação de Pequim em Macau.

Na segunda-feira, o Conselho de Estado da China anunciou a nomeação de Zheng para o cargo, indicando igualmente que iria assumir as funções de conselheiro para os Assuntos de Segurança Nacional da Comissão para a Manutenção da Segurança Nacional de Macau.

Em ambos os cargos, Zheng substituiu Fu Ziying.

Macau mantém fortes restrições fronteiriças, à semelhança do que sucede no interior da China, para controlar a pandemia, seguindo a política de Pequim de “zero casos”, que tem resultado num impacto sem precedentes no turismo e no motor da economia, a indústria do jogo.

Desde o início da pandemia, Macau registou apenas 82 casos.