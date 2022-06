O procurador europeu José Guerra admite ter vivido um “período terrivelmente difícil” com a polémica em torno da sua nomeação para a Procuradoria Europeia, mas garante nunca ter ficado “fragilizado nem condicionado” no cargo.

“Foi um período terrivelmente difícil do ponto de vista pessoal, mas, do ponto de vista profissional, não me senti nunca fragilizado nem condicionado no exercício da minha atividade”, afirma o magistrado português em entrevista à Lusa, lamentando que o seu nome tenha sido arrastado entre os últimos meses de 2020 e o início de 2021 para “uma discussão que foi sempre colocada ao nível político”.

Em causa estiveram erros que constavam de uma carta enviada por Portugal à União Europeia (UE) que sobrevalorizavam o currículo do magistrado do Ministério Público. Além das incorreções no currículo, a designação de José Guerra para o cargo ficou também envolta em polémica porque a escolha de um júri europeu independente recaía noutro nome, com o Governo português a decidir nomear o primeiro classificado de um painel do Conselho Superior do Ministério Público.

“Entendi que não tinha de me envolver numa discussão que era política e que não me dizia respeito. Nunca me senti minimamente fragilizado porque nada do que era discutido tinha que ver comigo. A discussão rodou à volta de atos que não me eram, nenhum deles, imputável ou atribuível, e, portanto, senti-me sempre absolutamente tranquilo com a minha consciência”, enfatizou, no dia em que a Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês) cumpre um ano de atividade.

Considerando ter sido “evidente” que o seu nome foi utilizado como arma de arremesso político e que a experiência foi “profundamente desagradável” em termos pessoais, o procurador europeu rejeita categoricamente que a sua reputação tenha sido manchada por uma controvérsia à qual se considerou alheio.

“A minha reputação só pode sair manchada por coisas que eu tenha feito. Só me faltava que a minha reputação seja manchada por coisas que não fiz”, refere, acrescentando: “Não houve rigorosamente nada que eu tivesse feito que fosse criticável, quer do ponto de vista jurídico, quer, mais importante do que isso, do ponto de vista ético”.

E concluiu: “Apresentei-me a dois concursos, apresentei o meu currículo, fiz as discussões curriculares que tive que fazer e no final fui escolhido de acordo com as regras aplicáveis. Senti-me sempre absolutamente legitimado para ocupar este lugar. Na altura falou-se muito em Portugal, enfim, alguns atores políticos e alguns jornalistas perguntavam se eu iria pôr o lugar à disposição… Eu não fui nomeado nem pelo Governo português, nem pela senhora ministra da Justiça, nem por ninguém em Portugal”.

O magistrado português José Guerra foi nomeado em 27 de Julho de 2020 procurador europeu nacional na Procuradoria Europeia, órgão independente com competência para investigar, instaurar ações penais e deduzir acusação e sustentá-la na instrução e no julgamento contra os autores das infrações penais lesivas dos interesses financeiros da União (por exemplo, fraude, corrupção ou fraude transfronteiriça ao IVA superior a 10 milhões de euros).