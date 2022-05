Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A maior garrafa de whisky escocês (scotch) do mundo, da marca The Intrepid, foi leiloada por 1,1 milhões de libras, o equivalente a 1,3 milhões de euros.

Com 1,8 metros de altura, a garrafa, leiloada pela Lyon & Turnbull na quarta-feira, tem 311 litros de whisky single malte com 32 anos, destilados pela The Macallan em 1989. Ou seja, leva o equivalente a 444 garrafas padrão de whisky – uma medida certificada pelo Guinness World Records o ano passado, altura em que foram colocados os referidos 311 litros no seu interior.

WORLD'S LARGEST BOTTLE OF WHISKEY SELLS FOR £1.1MILLION

Following one incredible idea, two years hard work and 32 years of maturation, The Intrepid the world's largest bottle of Scotch whisky recently sold for £1.1 million at auction..https://t.co/1yZBzQiqnt#whisky #maccallan pic.twitter.com/vggNtb3A6b — Billions Luxury News (@BillionsPortal) May 30, 2022

Com a imagem de 11 exploradores de renome no rótulo, a garrafa foi criada por Daniel Monk em memória ao seu pai, o capitão Santley Monk (que faria 80 anos no dia do leilão). O projeto foi inspirado “pela paixão pela aventura, exploração e pelo desejo de ajudar a angariar dinheiro para várias instituições de caridade” de Monk, escreveu a leiloeira.