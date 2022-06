Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era uma das grandes indefinições do mercado de transferências, ficou resolvida ainda antes de o verão começar: Paul Pogba vai deixar o Manchester United a custo zero. A saída foi confirmada pelo próprio clube, através de um comunicado divulgado esta quarta-feira, e acontece na sequência do fim do contrato do médio francês.

“O clube pode anunciar que Paul Pogba vai deixar o Manchester United no final de junho, após o fim do contrato. O jogador francês estava há muito associado com o United, tendo integrado a Academia com apenas 16 anos. Todos no clube gostariam de congratular o Paul pela carreira bem sucedida e agradecer-lhe pelas contribuições ao Manchester United. Desejamos-lhe tudo de melhor para os próximos passos de uma jornada notável”, pode ler-se na nota dos red devils, que faz ainda um resumo do percurso de Pogba em Old Trafford.

Once a Red, always a Red ???? Thank you for your service, @PaulPogba ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Assim, e de acordo com a imprensa internacional, o médio francês de 29 anos poderá estar a caminho de um regresso à Juventus, que representou entre 2012 e 2016 — e onde foi campeão italiano em quatro ocasiões. Pogba chegou a Inglaterra e ao Manchester United em 2009, com apenas 16 anos e vindo do Le Havre, e estreou-se pela equipa principal em 2011/12 ainda pela mão de Alex Ferguson.

Saiu então para a Juventus na época seguinte, acabando por ter em Turim as quatro temporadas mais bem sucedidas da carreira, e decidiu voltar a Old Trafford em 2016. Com José Mourinho, apesar de todas as polémicas, ainda conquistou uma Liga Europa e uma Taça da Liga, tendo sido muito afetado por lesões e pelo próprio contexto do clube nos últimos anos.

Com a saída de Pogba e Matic e também com a chegada de Erik ten Hag, o Manchester United deve agora olhar para novas soluções para o meio-campo. Frenkie de Jong, médio neerlandês que está no Barcelona e que trabalhou com Ten Hag no Ajax, será uma das opções prioritárias. Do lado da Juventus, para além do interesse em Pogba, a equipa de Massimiliano Allegri vê também com bons olhos a possível contratação a custo zero de Di María, que está de saída do PSG.