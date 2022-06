Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As partidas de ténis femininas não são tão “apelativas” quanto as masculinas, declarou Amelie Mauremos, ex-tenista e nova diretora do torneio francês Roland-Garros. Tanto assim é que, neste campeonato, as partidas de ténis entre mulheres têm sido agendadas para as 11h00, horário com audiências menos relevantes.

A declaração foi feita na sequência da discussão acerca dos horários noturnos das partidas de ténis do torneio francês. Introduzidos em 2021, têm início às 21hoo e, apesar de possibilitarem ao público assistir às partidas em horário pós-laboral, podem também fazer com que os espetadores fiquem sem forma de regressar a casa, caso a partida seja de longa duração.

Foi o que aconteceu na terça-feira, 31 de maio, na disputa para as meias-finais entre Rafael Nadal e Novak Djokovic: durou quatro horas e doze minutos, terminou pelas 01h15 (horário local), o que fez com que alguns adeptos, que precisavam de apanhar o metro, tenham abandonado o campo Philippe Chatrier antes do final da partida.

Esta foi a nona partida de ténis masculina que teve lugar no horário noturno. Em causa estão, entre outros motivos, as audiências. Em França, os direitos de transmissão exclusiva foram concedidos à Amazon, por via da plataforma Prime Video, por 15 milhões de euros. O canal público francês France Television terá pago 10 milhões.

A polémica em torno dos horários trouxe à tona os horários dos jogos femininos no torneio francês, mostrando que as atletas estão a ser prejudicadas com agendamentos em horários com um número de espetadores baixo.

De acordo com a Reuters, dos 20 jogos femininos agendados no campeonato do Grand Slam francês, 18 aconteceram às 11hoo Além das audiências, a diretora, que já foi a jogadora número um do mundo, justifica ainda com o facto de serem comercializados bilhetes únicos para as respetivas partidas de ténis.

“Isto era o que queríamos mostrar aos espetadores que tinham bilhetes para apenas uma partida, porque alguns deles têm”, disse, citada pela Reuters. “Era mais difícil ter, claro, uma partida noturna com apenas jogadoras do sexo feminino.”

Noutros torneios de ténis é diferente. Wimbledon é o único do Grand Sam que não inclui jogos a iniciar durante a noite. O Open australiano e americano incluem partidas de ténis femininas no horário noturno.