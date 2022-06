Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou, esta quarta-feira, ter ficado “muito, muito surpreendido” por ter sido multado (no valor de 50 libras, o correspondente a 60 euros) na sequência de uma festa em que participou no período de confinamento. O evento a que se refere é apenas um dos oito em que marcou presença em Downing Street — escândalo a que se deu o nome Partygate e que culminou com um relatório de investigação.

A declaração foi feita a Justine Roberts, fundadora da plataforma Mumsnet. Na conversa, citada pela Sky News, o primeiro-ministro britânico lamentou novamente a situação, voltando, no entanto, a justificar-se. “Acho que, se as pessoas olharem para o evento em questão, se parece mais com uma coisa de trabalho. Estive lá por um período de tempo muito curto no gabinete, na minha secretária e fiquei muito, muito surpreendido por ter recebido uma multa.”

Também esta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico declarou que seria irresponsável demitir-se face à situação atual: “Não vejo como é que pode ser responsável, com tudo o que está a acontecer, simplesmente abandonar… o projeto em que embarquei“, cita o The Independent.

Boris Johnson está a ser pressionado pela oposição para abandonar o cargo. Um relatório da investigadora Sue Gray, divulgado na quarta-feira passada, 25 de maio, revelou uma serie de festas que envolveram 83 pessoas no número 10 de Downing Street e que contaram com a presença do primeiro-ministro. Acontecerem entre 2020 e 2021, nos períodos de confinamento, altura em que estavam em vigor medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19.

O documento, que inclui também fotografias, revelava uma série de detalhes — desde consumo excessivo de álcool, a funcionários a dormirem no local de trabalho. O primeiro-ministro terá marcado presença em oito destas festas, que decorriam até de madrugada. Boris Johnson foi ainda investigado pela Scotland Yard por dar uma festa em sua casa. A sua mulher também foi multada.

Depois de este relatório ter sido divulgado, Boris Johnson pediu desculpa no parlamento britânico, assumindo “toda a responsabilidade” por aquilo que aconteceu em Downing Street durante a pandemia.

Sobre a sua possível demissão — várias figuras dos partidos de oposição consideraram que o primeiro-ministro não estaria apto para liderar no caso de ser notificado por ter infringido as regras da Covid-19 —, tal como agora, Boris Johnson afastou esse cenário, declarando que teria de “seguir em frente”.