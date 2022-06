Pelo menos 106 pessoas morreram e 10 continuam desaparecidas, na sequência das fortes chuvas que atingiram o nordeste do Brasil e com maior intensidade a região de Recife, capital do estado de Pernambuco. No último balanço do dia, as autoridades registaram mais seis mortos.

Dez pessoas continuam desaparecidas e 6.198 pessoas foram retiradas das áreas afetadas, indicou a Defesa Civil de Pernambuco.

Pelo menos 24 municípios já decretaram o estado de emergência, numa altura em que as autoridades mantêm o alerta do risco de aluimentos, de acordo com a Agência Brasil.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobrevoou as áreas inundadas na segunda-feira e o Governo libertou um empréstimo de mil milhões de reais, cerca de 198 milhões de euros, para ajudar as vítimas.

Entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, choveu o equivalente a 70% do que normalmente se espera para todo o mês de maio em algumas regiões de Pernambuco.

Em fevereiro, uma tragédia semelhante que vitimou 233 pessoas em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro.