O regresso de um modelo de debate parlamentar mais frequente com o primeiro-ministro começa a ser discutido, num grupo de trabalho, esta sexta-feira. Ao Observador o socialista Pedro Delgado Alves, que coordena esse grupo, afirma que “o objetivo é que esta revisão do regimento se faça de forma a que possa entrar em vigor no regresso dos trabalhos em setembro”.

Os socialistas estão a trabalhar num projeto para debates mais assíduos com o primeiro-ministro, juntando-se (pelo menos em parte) aos vários partidos que já entregaram iniciativas legislativas no mesmo sentido.

Restam apenas dois meses de trabalhos parlamentares antes das férias de verão, mas o deputado do PS assegura ser tempo suficiente para as alterações, sublinhando a necessidade de “estabilidade do regimento para que se avance a legislatura” que ainda agora começou.

Recorde-se que o fim dos debates quinzenais foi uma alteração acordada ao mais alto nível — entre António Costa e Rui Rio — na legislatura passada. Em 2020, estes debates, que existiam desde 2007, foram substituídos por debates bimensais com o primeiro-ministro sobre política geral.

A reunião desta sexta vai servir para fixar o método de trabalho e também o calendário, a começar pelo prazo para que os partidos possam entregar propostas de alteração ao regimento da Assembleia da República.

Já deram entrada algumas, como por exemplo as da Iniciativa Liberal e a do PAN. Aliás, a deputada Inês Sousa Real fez questão que essa fosse mesmo a primeira iniciativa do PAN a entrar no início da legislatura para “assegurar que, num contexto de maioria absoluta, a Assembleia da República vê reforçada as funções de controlo político e de escrutínio da ação governativa, que são funções primordiais dos parlamentos”.

O projeto do PAN defende, assim, o regresso dos debates com o primeiro-ministro no formato quinzenal, mas também o reforço dos direitos dos deputados únicos — condição a que o partido voltou depois das eleições de janeiro.

A deputada Inês Sousa Real quer agora que os deputados únicos tenham lugar na conferência de líderes e tenham mais declarações políticas (seis ao todo) por sessão legislativa, por exemplo.

No caso da IL, João Cotrim Figueiredo fixou a urgência desta alteração do regimento assim que foi a Belém, para as audições no âmbito da indigitação do primeiro-ministro. Nessa altura afirmou que “uma maioria absoluta tem que dar lugar a um escrutínio muito mais apertado” e defendeu o regresso “imediato” dos quinzenais com a presença do primeiro-ministro.

A IL propõe o regresso dos quinzenais mas também que passem a existir debates mensais com o Governo, trazendo ao plenário ministros para debates de política setorial.

A bancada parlamentar liberal aproveitou para acrescentar à iniciativa que entregou logo no início da legislatura um outro ponto: que o primeiro-ministro possa responder perante as comissões parlamentares quando assumir “competências de direção, superintendência ou tutela sobre serviços, organismos, entidades ou estruturas específicas”, o que não é permitido atualmente.

Na prática, uma vez que António Costa assumiu a tutela direta dos Assuntos Europeus, a IL pretende que seja o próprio a ter de ir à comissão parlamentar competente responder às questões dos deputados sobre o tema, como vão os ministros, e que não delegue no secretário de Estado que tem essa pasta.

No caso da presença dos ministros, a IL quer o mesmo que o Bloco de Esquerda, que também propõe que cada ministro tenha de comparecer perante o plenário uma vez em cada sessão legislativa (cada uma arranca em setembro e vai até julho do ano seguinte).

Isto além de propor também o regresso dos quinzenais, alternados: no primeiro, o debate é aberto pelo primeiro-ministro, e no segundo, 15 dias depois, é aberto pelos deputados.

Também o Chega pede o regresso dos quinzenais. No entanto, o projeto que entregou no Parlamento para alterar o regimento passa, por agora, por garantir que na Mesa da Assembleia da República estejam representantes dos quatro maiores grupos parlamentares, voltando à questão que marcou o início da legislatura quando dois dos seus candidatos à Mesa foram chumbados, os deputados Diogo Pacheco Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro.

O que o Chega agora quer é que os candidatos dos partidos avancem numa lista conjunta, “assegurando a representação da esmagadora maioria parlamentar”. No projeto também consta uma proposta que pretende “liberdade de expressão no modo de usar a palavra” no Parlamento.

O PS ainda não tem um projeto próprio, embora esteja a trabalhar num modelo. A questão socialista com os debates quinzenais não se prendia com a periodicidade dos mesmo, mas com o modelo que, ainda antes de ser primeiro-ministro, o próprio António Costa tinha considerado ter saído de uma ideia “estúpida”.

“Não sei quem foi [que propôs o modelo], mas as ideias são estúpidas independentemente de quem as tem”, disse o socialista em 2013. O modelo tinha saído de uma reforma do regimento coordenada pelo seu antecessor no PS, António José Seguro, em 2007.

Só em 2020 António Costa teve um acordo político com o líder do PSD para avançar com esta alteração, mas foi sol de pouca dura. A alteração deixou PSD e PS isolados no voto a favor e foi muito contestada pelos restantes partidos, ganhando relevância depois do PS ter conquistado maioria absoluta.

Já antes das eleições os socialistas tinham revelado abertura para recuar nessa alteração tão criticada e que teve o apoio de Rui Rio. Luís Montenegro, o líder do PSD que lhe vai suceder, foi contra esse posicionamento do PSD.