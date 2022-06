“Revolta”. Como Tiago R. Santos serviu uma refeição de conflitos para realizar a primeira longa-metragem

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre os argumentistas, existem os que aceitam que o destino do guião seja riscado, alterado, rescrito sem um ranger de dentes que dite o fim de uma obra cinematográfica. E depois há outros, com mais ou menos revolta, que movem mundos e fundos para que o filme siga todas as letras do guião. Tiago R. Santos, que já anda nesta vida de argumentista desde os tempos em que iniciou uma parceria com um tal de António Pedro Vasconcelos — começou em “Call Girl” (2007) e tem continuado — é um tipo de guionista que não se enquadra em nenhum destes arquétipos. Ou, pelo menos, não leva tudo isto tão à letra. E atenção, Tiago R. Santos já escreveu muita coisa: crítico de cinema, séries escritas (“Os Filhos do Rock” ou “Liberdade 21”) e diferentes guiões para cinema (“Parque Mayer” ou “Os Gatos Não Têm Vertigens”).

Quando é que tudo ganha um método diferente e especial? Quando o argumentista assina o seu primeiro filme como realizador. No caso de Tiago R. Santos, esse momento chegou com “Revolta”, que se estreia esta quinta-feira.

[o trailer de “Revolta”:]

Revolta quer ser um retrato intimista e satírico, distópico e comum de tudo aquilo que nos vai ligando uns aos outros e conta-se através de um jantar entre quatro amigos. O casal com um recém-nascido, o divorciado em estado pré-depressão e a aventureira. Só entram eles, ninguém sai, ninguém foge, quem se diverte é o argumentista feito realizador. Eles que se resolvam, dentro de portas, virtuais e reais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No total, 1h30 de história, só falta a cadeira extra para o espectador. Lá fora, uma crise gerada por uma pandemia; dentro de portas, uma classe média no fio da navalha, sobretudo quando o tema é tudo aquilo que vai ficando por dizer, mesmo (ou sobretudo) quando conhecemos tão bem quem está à nossa frente. Tiago R. Santos assume-se como homem do diálogo e da palavra.

Gosto imenso de escrever guiões para os outros. A parte mais interessante é escrever diálogos, lê-los em voz alta, perceber a linguagem cinematográfica, como é que os atores pegam no guião e o transformam em algo emocionalmente verdadeiro. Sabia que queria um projeto com estas caraterísticas, sobre aquilo que se diz e o que fica por dizer”, conta ao Observador.

Rodado em 2020, em 12 noites — nem mais uma, porque o dinheiro, sempre o dinheiro, não dava para nem mais uma sobremesa narrativa — “Revolta” tem, logo à cabeça, uma pequena novidade: é que quem escreve, também realiza. Produzido por Tino Navarro (MGN Filmes), conta com Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Cristóvão Campos no elenco. Pois bem, Tiago R. Santos teve de coordenar esta gente toda, logo ele que, como bem se sabe, não costuma ter esse papel em Portugal. O argumentista entrega os seus papéis e depois espera que alguém, com mais ou menos carinho, trate bem daquilo e os transforme em algo visual. Desta vez, não. A cabeça de quem apontava a direção através do texto era a mesma de quem apontava a câmara. Até que enfim.

Estava confortável com o argumento e as pessoas que me rodeavam também. A novidade apareceu nestas microdecisões que é preciso tomar para que o filme ganhe vida, pequenas decisões do dia a dia. Tudo o que escrevo, tudo o que está numa página é algo para fazer alguém trabalhar. O que pode ser para uma pessoa um detalhe, para outra pode ser algo decisivo. E isso ajudou-me a tornar-me um argumentista melhor”, comenta.

Se a narrativa de “Revolta” também é sobre verdades cruas, destapar de feridas e sobre um presente que nos indigna as entranhas, o processo de construção deste filme, tal como grande parte das obras cinematográficas em Portugal, é quase sempre o mesmo: orçamentos curtos, prazos apertados, subfinanciamento (ICA e RTP) e pragmatismo. “Conheço bem os problemas crónicos do subfinanciamento do cinema português. O cinema narrativo não é a primeira escolha para apoio por parte do ICA. Ou seja, não tivemos todo o dinheiro do mundo, não construimos um estúdio, o guião é que teve de se adaptar. Em doze noites era preciso filmar 100 páginas, sem mais um dia. Mas olhando para isto agora, dá-me a ilusão de que consigo arranjar forma de fazer estes filmes sem estar à espera para sempre”, conta.