Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma professora fechou uma porta da escola primária Robb, em Uvalde, no estado norte-americano do Texas, quando percebeu que havia um atirador no campus do estabelecimento de ensino, adiantaram as autoridades texanas. No entanto, a porta não ficou trancada. A comunicação foi feita pelo diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Ravis Considine.

Verificamos que ela fechou a porta. A porta não trancava. Sabemos disso e agora os investigadores está a investigar por que não bloqueou”, acrescentou.

Inicialmente, a equipa de investigação do tiroteio tinha dito que a professora havia mantido a porta aberta antes de Salvador Ramos, de 18 anos, entrar no complexo escolar em 24 de maio.

Os investigadores não informaram na altura o que havia sido usado para abrir a porta.

Ravis Considine disse que a professora deixou a porta aberta, mas correu para dentro para buscar o seu telemóvel para ligar às forças de segurança, quando Salvador Ramos teve um acidente com a sua carrinha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um advogado disse ao San Antonio Express-News que a professora encerrou a porta depois de ter percebido que um atirador estava à solta.

“Ela viu os destroços [da carrinha]. Correu de volta para pegar no seu telemóvel para relatar o acidente. Voltou para telefonar ao 911 [número de emergência norte-americano]. Os homens da funerária [junto à escola] gritaram: ‘Ele tem uma arma!’. Ela viu-o saltar a cerca e que tinha uma arma, então correu para dentro”, disse Don Flanery.

“A professora chutou a pedra para longe quando voltou. Lembra-se de fechar a porta enquanto dizia ao 911 que o jovem estava a disparar. Pensou que a porta iria trancar, porque essa porta deveria estar sempre trancada”, sustentou.

Don Flanery referiu ainda ao jornal que a professora tinha inicialmente aberto a porta para levar comida de automóvel para a sala de aula.

Em 24 de maio, Salvador Ramos matou 19 estudantes e duas professoras numa escola primária em Uvalde, no Texas.