A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou esta quarta-feira aos partidos do Partido Popular Europeu que façam “tudo para ajudar a Ucrânia no processo de adesão à União Europeia”, advertindo que o país “merece uma verdadeira oportunidade”. No encerramento do Congresso do PPE, em Roterdão, Von der Leyen reconhece que há “condições” a respeitar e que Kive tem de cumprir o processo de adesão, mas sempre com o apoio dos Estados-membros: “O quão rápido a Ucrânia dará os passos e fará as reformas necessárias, depende deles; mas depende de nós ficarmos ao lado deles durante esse processo”.

Von der Leyen lembra que os ucranianos “estão a lutar de forma corajosa porque sabem exatamente que tipo de futuro querem: ter uma sociedade livre e pertencer a uma comunidade democrática”. E acrescenta: “Eles estão preparados para lutar e, se necessário, morrer por isso.”

Num discurso centrado na guerra da Ucrânia, a presidente da comissão europeia afirmou que o presidente russo está a tentar destruir os valores europeus e que, neste “momento definidor”, é preciso “fazer tudo o que for possível para ter a certeza que Putin falha e a liberdade prevalece”.

Von der Leyen contestou ainda as acusações de que “a União Europeia chega sempre atrasada”, defendendo que, no caso da Ucrânia, Bruxelas provou o contrário: “A Guerra começou e no dia 2, dia 4, dia 6 nós aplicámos massivas sanções sem precedentes à Rússia. Mobilizámos milhões de euros para financiar equipamento militar para a Ucrânia e estamos a acolher 6 milhões de refugiados. E isto é o melhor da Europa: é ser unida, determinada e proativa.”

Em matéria de reconstrução da Ucrânia, a presidente da Comissão Europeia garante que a UE vai “apoiar a Ucrânia na reconstrução” e que o vai fazer não por “interesse estratégico”, mas por “um dever moral.” Lembrou depois que a Comissão vai criar uma plataforma de reconstrução que vai juntar não só os fundos dos países da UE, como também dos EUA, do Canadá e de entidades como o FMI ou o G20.

Ainda sobre o financiamento da reconstrução da Ucrânia, Von der Leyen fez questão de lembrar que “há uma coisa que é clara: foi Putin que começou esta guerra bárbara” e, como responsável, “tem de pagar os custos dos seus atos”. É por isso que, defende a antiga ministra da Defesa alemã, “Putin e os oligarcas têm de contribuir para a reconstrução da Ucrânia e as sanções impostas aos oligarcas têm de contribuir para a reconstrução da Ucrânia. É o que é justo.”

Von der Leyen voltou igualmente a defender uma independência energética da Europa, que deve ter em conta o Pacto Ecológico Europeu. E deixou novamente o apelo: “Não podemos depender dos combustíveis russos. Ontem banimos o petróleo russo [no Conselho Europeu] e preparamo-nos para banir o gás”.

A presidente da Comissão Europeia saudou ainda a coragem dos delegados do PPE, fazendo uma menção especial aos antigos presidentes da Ucrânia, Yulia Tymoshenko e Petro Poroshenko.