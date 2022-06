Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O atacante responsável pelo ataque a um hospital em Tulsa, no estado norte-americano do Oklahoma, na quarta-feira tinha como alvo principal o médico Preston Phillips, que o operara dias antes.

A informação foi confirmada pela polícia local em conferência de imprensa esta quinta-feira, onde as autoridades informaram ainda que uma das armas utilizadas no ataque, uma AR-15, foi comprada apenas três horas antes do tiroteio, numa loja. A outra, uma pistola, fora comprada numa loja de penhores dias antes.

O atirador fez quatro vítimas mortais, depois de ter entrado a disparar no edifício Natalie do hospital. Uma delas foi o seu médico; as restantes foram outra médica, a rececionista e uma paciente.

Na conferência de imprensa, o chefe da polícia local, Wendell Franklin, confirmou que a investigação concluiu que o atirador era paciente de Preston Phillips, que o tinha operado às costas a 19 de maio. Teve uma consulta na véspera do ataque. Voltou a telefonar para o gabinete do médico no dia do ataque, “queixando-se de dores nas costas e a pedir mais acompanhamento”.

Os investigadores concluíram que o motivo para o ataque seria precisamente exercer vingança sobre o médico. A ideia foi confirmada por uma carta encontrada no bolso do atirador, “que deixava claro que tinha ido ali com o objetivo de matar o Dr. Phillips”, esclareceu o chefe da polícia de Tulsa.

Já antes disso um dos capitães da polícia local, Richard Meulenberg, tinha explicado à CNN que o ataque parecia ter sido estudado, com um objetivo particular: “Ele escolheu este local propositadamente, foi a um piso específico e atirou com um propósito específico“, disse. “Este não foi um tiroteio ao acaso”.

O atacante acabou por disparar sobre si próprio, morrendo mais tarde dos ferimentos.

Este ataque ocorreu cerca de uma semana depois do tiroteio numa escola primária em Uvalde, no Texas, e de outro tiroteio com motivações racistas em Buffalo, no estado de Nova Iorque. O Presidente norte-americano, Joe Biden, pediu ao Congresso que equacione adotar novas regras no acesso a armas de fogo nos Estados Unidos.