A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou esta quarta-feira, em assembleia-geral, o pagamento de um dividendo adicional de aproximadamente 137,2 milhões de euros, que se somam aos 241 milhões de euros anteriormente anunciados.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os acionistas aprovaram as contas da empresa e a proposta de aplicação dos resultados de 2021, que inclui “a distribuição de um montante adicional no valor de 137.160.380 euros nos mesmos termos e condições da deliberação do passado dia 29 de novembro de 2021”.

Esta proposta abrange ainda a transferência de 88.306.848 euros para a reserva legal, 241.070.965 euros para dividendos e 112.156.425 euros para incorporação na rúbrica outras reservas e resultados transitados.

Os acionistas aprovaram também a nomeação de Nuno Rodrigues para presidente da mesa da Assembleia-Geral, para completar o mandato de 2020-2023.

Em 2021, o lucro consolidado da CGD ascendeu a 583 milhões de euros, mais 18,3% face a 2020.