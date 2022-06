De Mona Lisa de Leonardo da Vinci a Vénus de Velázquez, as maiores obras de arte já vandalizadas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mona Lisa de Leonardo da Vinci é uma obra sofrida. Não só porque na passada sexta-feira, 29 de maio, um homem, de peruca e cadeira de rodas, a atingiu com um bolo, mas porque foram vários os episódios de ataques de vandalismo contra a famosa Gioconda que vive numa das paredes do Louvre, em Paris.

1956 foi um ano particularmente difícil para a figura de sorriso misterioso: um homem atingiu o quadro com ácido, deixando a parte inferior da tela muito danificada, com necessidade de restauro. Mais tarde, um indivíduo boliviano terá atirado uma pedra contra o quadro, o que afetou parte do seu pigmento. Em 1974, depois de o Museu Nacional de Tóquio abrir portas para mostrar Gioconda, uma mulher, novamente em cadeira de rodas, manchou a pintura com tinta spray vermelha. Por último, em 2009, foi a vez de uma mulher russa arremessar uma chávena contra a mais famosa obra de Leonardo da Vinci, agora já protegida por detrás de um vidro blindado.

Como recorda o jornal espanhol ABC, contabilizam-se vários outros atos de vandalismo contra obras de artistas igualmente importantes como Rembrandt, Picasso, Miguel Ângelo ou Diego Velázquez. Algumas foram apedrejadas, outras foram golpeadas com facas e outras foram danificadas com tinta de spray. Por vários motivos: por fanatismo religioso, pela defesa de causas e ainda devido a aparentes perturbações do foro psicológico. No MoMA, em Nova Iorque, no Hermitage, em São Petersburgo ou National Gallery, em Londres, conheça episódios de vandalismo contra a arte.

“Vénus ao Espelho”, Diego Velázquez

Pintada pelo espanhol Diego Velázquez, a obra, que é um dos únicos nus do artista do século XVII, foi vandalizada em 1914, na National Gallery, em Londres, onde permanece desde 1906. Foi a sufragista Mary Richardson a autora deste ataque, tendo cortado sete vezes a tela com uma faca. O ato simbolizou a luta pela igualdade de género: Emmeline Pankurst, líder do movimento sufragista britânico e parceira de Richardson, havia sido presa numa manifestação que reivindicava o direito das mulheres ao voto. A obra ficou gravemente danificada, mas foi possível repará-la.

“A Virgem e o Menino com Santa Ana e São João Batista”, Leonardo da Vinci

Foi danificada duas vezes. Primeiro, em 1962, tendo sido atingida por um frasco de tinta arremessado por um pintor alemão. Depois, em 1987, quando Robert Cambridge, um desempregado de 37 anos, protestava contra a situação política e económica do Reino Unido. O homem invadiu a National Gallery, em Londres, e disparou contra a obra. Desta vez, o trabalho de da Vinci estava protegido com vidro e, por isso, não sofreu com o impacto.