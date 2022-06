Um grupo armado desconhecido decapitou duas pessoas na madrugada de quarta-feira junto a campos agrícolas, estando ainda cinco desaparecidas, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, relataram testemunhas.

Um grupo de dez pessoas dirigia-se para campos de gergelim e arroz a cinco quilómetros da sede de distrito, Nangade, quando um grupo armado os atacou.

Além dos dois mortos, cujos corpos foram recolhidos pela população, outras cinco pessoas do mesmo grupo são dadas como desaparecidas, relataram os residentes.

O ataque é atribuído a elementos da insurgência armada que há quatro anos e meio aterrorizam Cabo Delgado e que nos últimos meses circulam nas proximidades de Nangade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A vila sede está guarnecida por tropas moçambicanas e da força conjunta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (missão SAMIM), mas os ataques nas proximidades causam “inquietação”, queixam-se os moradores.

Aqui em Nangade não estamos seguros: se eles conseguem atacar perto da sede, um dia vão entrar aqui”, referiu um dos residentes.

Em fevereiro, uma equipa de militares moçambicanos e parceiros africanos foi destacada para Muia, ao mesmo tempo que a vila de Nangade servia de ponto de passagem para deslocados chegarem a outros locais da província.

Aquele distrito encostado à Tanzânia, país com o qual faz fronteira no rio Rovuma, tem sido alvo de vários ataques de rebeldes desde o início do ano.

Nangade está entre duas partes distintas de Cabo Delgado: a nascente faz fronteira com Palma e Mocímboa da Praia, que foram palco dos principais confrontos nos últimos anos, e do lado poente com Mueda, que tem servido de refúgio para milhares de deslocados.

À medida que a ofensiva apoiada pelo Ruanda e Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) avança, desde julho de 2021, suspeita-se que também os rebeldes fogem para distritos e províncias vizinhas.