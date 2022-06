Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cerca de 25% (uma em cada quatro) das crianças até aos nove anos que tiveram Covid-19 em Portugal foram infetadas por mais de uma vez, tendo tido reinfeção. O número foi avançado pelo matemático e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, ao Jornal de Notícias.

A percentagem mais elevada de reinfeções entre os mais novos — na faixa etária dos 5 aos 9 anos chega mesmo a ser de quase 30% — contrasta com a percentagem de reinfeções na população mais velha: segundo o JN, entre infetados com mais de 60 anos apenas entre 8% e 9% voltaram a ser contagiados após um primeiro caso positivo.

O motivo pelo qual os casos de reinfeção são mais elevados entre a população mais jovem poderá prender-se com a menor cobertura vacinal contra a Covid-19, explicou o matemático ao JN. Já a população mais velha, além de estar mais vacinada, terá uma “perceção de risco” mais elevada, utilizando mais máscaras de proteção individual e limitando mais os contactos sociais.

Há cerca de duas semanas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) apontava para um total de 194 mil casos de reinfeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, que representam 4,65% do total de casos positivos notificados desde junho de 2020. “A emergência da variante de preocupação Ómicron veio alterar a probabilidade de reinfeção, sendo cinco vezes mais provável a reinfeção do que com a variante de preocupação Delta“, indicava o relatório técnico.