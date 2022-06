Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há civis abrigados dos ataques das tropas de Moscovo no interior de uma fábrica de produtos químicos em Severodonetsk, revelou o governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai

Há civis abrigados ali [na fábrica de produtos químicos], ainda são bastantes, mas não estamos perante uma segunda Azovstal”, garantiu, cita-o a Reuters.

É possível que na fábrica Azot ainda existam vestígios de produtos químicos perigosos, assumiu ainda o governador.

Um ataque aéreo das tropas de Moscovo atingiu esta terça-feira esta mesma fábrica: “Os racistas atingiram um tanque com ácido nítrico numa fábrica de produtos químicos”, anunciou Serhiy Haidai, refirondo-se aos militares russos.

Com a região de Donbass no centro do conflito, o governador de Lugansk confirmou, citado pela CNN, que as forças russas controlam atualmente cerca de 80% da cidade de Severodonetsk. Garantiu ainda que seis soldados russos foram capturados.