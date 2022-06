Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O principal franco-atirador russo, Alexander Kislinsky, morreu no final de maio em Donetsk, avançaram fontes russas pró-Kremlin.

Kislinsky era um franco-atirador da 22ª Brigada da Spetsnaz, que faz parte das Unidades Especiais da Rússia (SPR), e estava destacado no leste da Ucrânia. A sua morte foi anunciada, no dia 24 de maio, no Telegram e no VK, uma rede social russa, explicou a Newsweek.

Uma conta da VK atribuída às SPR confirmou a morte de Kislinsky na região do Donbass, e que o soldado tinha já sido enterrado na sua terra-natal, na Rússia.

“Morreu não apenas a lutar contra o nazismo, mas a defender o povo russo e a terra russa“, concluiu a mesma conta, ainda segundo a Newsweek.

Num vídeo partilhado no Twitter pelo investigador Rob Lee, assim como em várias fotografias partilhadas na mesma rede social, o franco-atirador aparece de rosto coberto, uniforme camuflado, a letra “Z” no braço e sempre acompanhado da sua arma. A aptidão para o serviço militar, afinal de contas, parece correr-lhe no sangue: os quatro avós de Kislinsky terão combatido na Segunda Grande Guerra, tendo dois sobrevivido e outros dois morrido nos conflitos.

Russian spetsnaz snipers attached to the DNR's Rus battalion in Pisky with SSG 08, SV-98M, and SVD sniper rifles and a Makarov pistol.https://t.co/xAoTkpq3tlhttps://t.co/Tab6gOAAWChttps://t.co/vBvcuDAw5Yhttps://t.co/tB7cHyL6L8 pic.twitter.com/kNmIVeUZLW — Rob Lee (@RALee85) May 16, 2022

O meu avô não acabou com a escória nazi, mas nós vamos fazê-lo”, afirmou o soldado, segundo o ABC. “Estavam escondidos nos bosques durante todo este tempo, mas agora saíram de lá e nós vamos enviá-los de volta.”

A mesma conta da VK atribuída às SPR afirmou que o franco-atirador se tinha tornado numa “unidade de combate muito eficaz” no conflito ucraniano. Um vídeo publicado no Twitter em meados do mês de maio dava conta de vários franco-atiradores, provavelmente da mesma brigada de Kislinsky, em Pinsky, uma vila em Donetsk.