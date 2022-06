"O poder de dar um fim a este conflito está nas suas mãos." Pelé escreve carta a Putin a pedir o fim da guerra na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde que começou a invasão russa à Ucrânia, praticamente todos os líderes mundiais uniram-se para pedir o fim da guerra e apelar a uma decisão de Vladimir Putin. Esses líderes, um pouco por todo o mundo, foram políticos, institucionais, religiosos e espirituais. Esta quarta-feira, chegou a vez do líder moral, histórico e tradicional do futebol: Pelé.

Numa publicação partilhada no Instagram, o brasileiro aproveitou o dia das meias-finais do playoff de acesso ao Mundial do Qatar, onde a Ucrânia eliminou a Escócia, para se dirigir diretamente a Putin. “Vladimir Putin, hoje a Ucrânia tenta esquecer, ao menos por 90 minutos, a tragédia que ainda acontece no seu país. Competir por uma vaga no Mundial já é uma tarefa difícil. E torna-se quase impossível com tantas vidas em jogo”, começa por referir Pelé.